Cijene nafte stabilne iznad 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Barel nafte zadržao se u petak iznad 79 USD, jer je ulagače ohrabrio blaži rast cijena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji otvara prostor za umjerenije podizanje kamatnih stopa, prigušujući prijetnju za ekonomiju i potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 22 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 79,49 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 45 centi višoj cijeni, od 74,82 USD, prenosi Hina.

Mart je protekao u znaku problema u bankarskom sektoru, nakon sloma američke Silicon Valley banke. U Evropi, posrnuli Credit Suisse natjerao je Vladu i regulatore da hitno sastave plan o spašavanju, u kojem je glavnu ulogu preuzeo veći konkurent UBS.

Intervencije američkih i švajcarskih regulatora ublažile su strah ulagača od bankarske krize koja bi naškodila ekonomskom rastu i potražnji za naftom, a pažnja se na kraju sedmice fokusirala na podatke o inflaciji u SAD-u.

Indeks lične potrošnje u SAD-u porastao je u februaru 0,3 odsto u odnosu na januar, kada je uvećan 0,6 odsto, ublaživši strahove da će centralna banka biti prisiljena da nastavi s agresivnim podizanjem kamatnih stopa, što koči i ekonomski rast i potražnju za naftom.

Cijene podržava i smanjena proizvodnja u iračkom Kurdistanu, zbog arbitražne presude prema kojoj izvoz preko turske luke Ceyhan mora odobriti Vlada u Bagdadu. Iz iračkog Kurdistana dnevno na tržišta stiže u prosjeku 450 hiljada barela.

Uzlazni trend podržava i pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici na najniži nivo u dvije godine i rast aktivnosti u kineskoj industriji u martu.

Značajniji rast cijena zaustavilo je usvajanje zakona u Predstavničkom domu američkog Kongresa u četvrtak, koji bi trebalo da podstakne proizvodnju nafte i gasa u SAD-u i ograniči klimatske inicijative.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 77,53 USD.

