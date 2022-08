Cijene nafte stabilne iznad 100 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu iznad 100 USD, balansirajući između poruke proizvođača da bi na tržište mogli izbacivati manje barela i očekivanog fokusa centralnih banaka na obuzdavanje inflacije, koje bi moglo zakočiti ekonomiju.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u oktobru bila je gotovo nepromijenjena i iznosila je 100,32 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 93,9 USD.

Cijene su na oba tržišta u utorak porasle nakon što je saudijski ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman, nagovijestio mogućnost smanjenja proizvodnje, prenosi Hina.

Izvori u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) rekli su naknadno za Reuters da bi smanjenje išlo “ruku pod ruku” s povratkom na tržište iranske nafte, ukoliko Teheran postigne dogovor sa svjetskim silama o oživljavanju nuklearnog programa iz 2015. godine.

Američki zvaničnik rekao je u ponedjeljak da je Iran u pregovorima odustao od nekoliko ključnih zahtjeva.

OPEC i njegovi saveznici trenutno proizvode 2,9 miliona barela dnevno manje nego što su zacrtali, tvrde izvori, što komplikuje eventualnu odluku o rezovima i formulu izračunavanja vrijednosti u odnosu na koju bi se proizvodnja smanjivala.

“Cijena nafte i izgledi za snabdijevanje upućuju na zaključak da trenutno ne bi bilo mudro da OPEC+ smanjuje proizvodnju”, smatra Stephen Brennock iz PVM-a.

Kako je rekao, globalno snabdijevanje naftom moglo bi pretrpjeti udarac uoči vrhunca sezone uragana u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Ne treba zanemariti ni mogućnost prekida u snabdijevanju iz Libije, a nema naznaka ni poboljšanju situacije s naftom u Nigeriji”, objasnio je Brennock.

Posrednik u trgovini sirovinama Marex istakao je i snažnu potražnju zbog obnavljanja zaliha uoči zime i prelaza industrije s gasa, koji je snažno poskupio, na naftu.

Podršku cijenama pružio je i pad zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici za oko 5,6 miliona barela, prema navodima tržišnih izvora koji se pozivaju na podatke Američkog instituta za naftu (API).

Analitičari su u Reutersovoj anketi u prosjeku očekivali pad za 900 hiljada barela.

Raspoloženje na tržištu prigušila su očekivanja da će finansijski zvaničnici na neformalnom okupljanju u američkom Jackson Hole-u krajem sedmice biti fokusirani na obuzdavanje inflacije podizanjem ključnih kamatnih stopa, što bi moglo oslabiti ekonomski rast i potražnju za naftom.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u utorak iznosila 101,93 USD, što znači da je porasla 3,21 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS