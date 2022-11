Cijene nafte stabilne blizu 93 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu 93 USD, budući da je stabilna inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) neutralizovala zabrinutost za potražnju u Kini u uslovima pooštrenih mjera suzbijanja covida 19.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila gotovo nepromijenjena u poređenju sa zatvaranjem u srijiedu i iznosila je 92,62 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u minusu 2,72 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje barelom trgovalo po 85,68 USD. U srijedu je zaključio trgovinu u minusu 3,08 USD, prenosi Hina.

Cijene su u srijedu pritisnuli snažan rast zaliha sirove nafte u SAD-u i strahovanja da će ponovni rast broja zaraženih covidom 19 u Kini naškoditi potražnji za gorivom.

Kina se bori s novim talasom infekcija u nekoliko ekonomski ključnih gradova, uključujući i glavni grad Peking. U proizvodnom središtu Guangzhouu milioni stanovnika morali su se u srijedu testirati na covid 19.

“Proteklih sedmica svi su pričali o mogućem ublažavanja kineskih covid ograničenja, ali broj slučajeva zaraze snažno raste, ograničenja su ponovo uvedena i sprovodi se masovno testiranje”, rekao je Craig Erlam iz brokerske firme OANDA-e.

Trgovce zabrinjava i rast zaliha u SAD-u, 3,9 miliona barela, budući da signalizuje slabiju potražnju. Zalihe su sada na najvišem nivou od jula prošle godine.

Budući da još nijesu poznati konačni rezultati izbora za američki Kongres, tržište se poslijepodne fokusiralo na podatak o stabilnom rastu potrošačkih cijena u SAD-u u oktobru.

Cijene su porasle 0,4 odsto u odnosu na septembar kada su bilježile isti postotni rast. Poređenje s prošlogodišnjim oktobrom pokazuje rast cijena 7,7 odsto, nakon 8,2-postotnog povećanja u septembru.

Stabilizacija inflacije uliva ulagačima nadu da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) možda ublažiti tempo zaoštravanja monetarne politike, što bi podržalo ekonomski rast i potražnju za naftom.

Podršku cijenama pruža i skoro stupanje na snagu embarga EU na rusku naftu, zbog očekivanja još tješnjeg snabdjevanja.

U odvojenom izvještaju je Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu pojeftinio 2,77 USD, na 93,22 USD.

