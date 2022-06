Cijene nafte prošle sedmice blago porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskim tržištima prošle sedmice blago porasle, jer su im podršku pružale vijesti o snažnoj potražnji, ali su na kraju izgubile dio dobitaka zbog ponovnog zatvaranja u Kini i visoke američke inflacije.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 1,9 odsto na 122,01 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,5 odsto na 120,67 USD.

Podršku cijenama pružale su u prvom dijelu sedmice vijesti o snažnoj potražnji, na primjer podaci da su zalihe benzina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici pale za 800 hiljada barela, uprkos visokim cijenama.

Podršku cijenama pružili su i podaci o snažnom rastu kineskog izvoza u maju, zahvaljujući ublažavanju mjera za suzbijanje covida-19, što je podstaklo nadu u ubrzanje ekonomskog rasta u Kini, drugom najvećem svjetskom potrošaču nafte.

Uz to, u maju je snažno, oko 12 odsto, porastao kineski uvoz sirove nafte, što bi moglo ukazivati na jačanje potražnje. No, ima i drugačijih mišljenja.

“To ne znači da potražnja za naftom raste. Kina je vjerovatno postupila oportunistički, kupujući sirovu naftu iz Rusije po znatno nižoj cijeni od onih na globalnim tržištima, kako bi obnovila zalihe”, rekao je analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch

Nakon rasta u prvom, u drugom dijelu sedmice cijene nafte našle su se pod pritiskom, nakon vijesti o ponovnom uvođenju ograničenja u dijelovima Šangaja i nekih drugih kineskih gradova zbog novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Još je više trgovce uznemirio podatak da je inflacija u SAD-u u maju dostigla novu najvišu vrijednost u više od 40 godina, 8,6 odsto na godišnjem nivou.

To znači da bi američka centralna banka mogla narednih mjeseci povećati ključne kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo, što bi moglo osjetno usporiti rast najveće svjetske privrede, a time i potražnje za naftom.

„Trgovci se plaše da bi to mogao biti prvi indikator budućeg ponašanja potrošača. Premda je sada u SAD-u potražnja za benzinom snažna, ubuduće bi, ako se cijene benzina ne stabilizuju, potrošači mogli početi štedjeti na gorivu”, rekao je analitičar u firmi Price Futures, Phil Flynn.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske privrede od koronakrize, od početka ove godine cijene nafte su najviše zbog rata u Ukrajini skočile oko 55 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS