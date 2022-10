Cijene nafte prešle 94 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prešle su u četvrtak na međunarodnim tržištima nivo od 94 USD, podstaknute odlukom vodećih proizvođača o smanjenju snabdijevanja i očekivanjima embarga EU-a na rusku naftu.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 88 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 94,25 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 79 centi višoj cijeni, od 88,55 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su bila fokusirana na OPEC i njegove saveznike koji su odlučili da smanje proizvodnju od novembra za dva miliona barela dnevno u odnosu na referentne nivoe.

Nekoliko članica OPEC+ ima teškoća s realizacijom dogovorenih proizvodnih kvota zbog nedovoljnih ulaganja ili sankcija i grupa je u avgustu zaostajala za ciljanom proizvodnjom za nekih 3,6 miliona barela dnevno.

Snabdijevanjem će zapravo biti smanjena za milion do 1,1 milion barela dnevno, uz udio Saudijske Arabije od 500 hiljada barela dnevno, rekao je saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

“Smanjenje proizvodnih kvota baš i nije usklađeno s već niskim globalnim zalihama sirove nafte, koje se uglavnom i dalje smanjuju”, smatraju u američkoj banci Morgan Stanley.

Oni su kazali da je, uprkos tome, OPEC+ naveo značajnu neizvjesnost kada je u pitanju potražnja za naftom u narednoj godini i stavio naglasak na znatno snižene procjene bruto domaćeg proizvoda (BDP) i sve veće šanse za recesiju.

Kabinet američkog predsjednika Joea Bidena ocijenio je odluku OPEC+ “kratkovidom”, a Bijela kuća najavila da će Biden kontinuirano pratiti situaciju radi eventualnog plasmana na tržište još barela iz strateških rezervi kako bi se obuzdao rast cijena.

Američki predsjednik ujedno će se savjetovati s Kongresom o dodatnim mogućnostima smanjenja kontrole OPEC-a i njegovih saveznika nad cijenama energije, poručili su iz Bijele kuće, aludirajući na zakone koji bi mogli izložiti članice grupe tužbama zbog monopola.

Samo mjesec nakon što OPEC+ počne značajnije smanjivati proizvodnju, EU će uvesti embargo na rusku naftu koja se doprema brodovima, što će značiti još manje barela na tržištu.

Potpredsjednik ruske vlade Alexander Novak odvojeno je kazao da bi Rusija mogla smanjiti proizvodnju nafte kako bi amortizovala posljedice cjenovnog limita koji joj Zapad planira nametnuti zbog invazije na Ukrajinu.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu poskupio 1,92 USD na 94,05 USD.

