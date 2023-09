Cijene nafte prekoračile 90 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su u utorak na međunarodnim tržištima 90 USD nakon što su Saudijska Arabija i Rusija objavile da će smanjivati snabdjevanje do kraja godine, iznenadivši trgovce koji su očekivali normalizaciju ove jeseni.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,21 USD nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 90,21 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,59 USD višoj cijeni, od 87,14 USD, prenosi Hina.

Saudijska Arabija trenutno smanjuje snabdjevanje milion barela dnevno, a tržišta je uzdrmala objava da će je smanjivati do kraja godine i analizirati stanje na tržištu svakog mjeseca kako bi utvrdila treba li je još više smanjiti ili možda povećati.

I Rusija je u utorak objavila da će smanjivati izvoz nafte do kraja godine, 300 hiljada barela dnevno, kako bi sačuvala stabilnost i ravnotežu na naftnim tržištima, rekao je u utorak potpredsjednik ruske vlade Alexander Novak.

Do sada smanjivali su proizvodnju i izvoz u tandemu sa Saudijskom Arabijom, povrh dogovora na nivou Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika koji bi trebalo da stabilizuju cijene.

Trgovci već danima nagađaju da će Saudijska Arabija produljiti odluku o smanjenom snabdjevanju, ali su očekivali da će je produžiti samo do kraja oktobraa. I Rusija je nagovijestila da će pomaknuti rok, ali je trgovce takođe iznenadilo što je kao novi odredila kraj godine.

Saudijska Arabija i Rusija vodeće su izvoznice nafte u svijetu i članice grupe OPEC+.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak poskupio 1,61 USD, na 91,27 USD.

