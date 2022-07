Cijene nafte porasle zbog slabijeg kursa dolara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak zbog slabijeg kursa dolara, nakon što su se donekle uravnotežili strahovi investitora u pogledu nedovoljne ponude i njihovih očekivanja da će rast američkih kamatnih stopa pritisnuti ekonomski rast, posljedično i potražnju za gorivom.

Cijena barela je na londonskom je tržištu porasla 79 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 103,99 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 82 centa višoj cijeni, od 95,52 USD, prenosi Hina.

“Nešto slabiji američki dolar i rast dionica na svjetskim berzama podržali su cijene nafte”, rekao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Terminske cijene nafte bile su nestabilne posljednjih sedmica, dok su trgovci balansirali između očekivanja daljeg povećanja kamatnih stopa, što bi moglo oslabiti ekonomsku aktivnost i time smanjiti rast globalne potražnje za gorivom, i straha da ponuda nafte nije dovoljna zbog poremećaja u trgovini ruskom naftom nakon zapadnih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini.

“Pojačani strah od recesije na globalnom nivou ukazuje da će rast cijena nafte vjerovatno biti ograničeni unutar kratkog roka, bez obzira na geopolitička zbivanja”, rekao je Jeffrey Halley iz OANDA-e.

