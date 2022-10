Cijene nafte porasle prema 91 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak prema 91 USD, podstaknute signalima da bi vodeći proizvođači mogli znatno da smanje snabdijevanje, a oslonac su im bile i ocjene o snažnoj potražnji i skoro stupanje na snagu sankcija na rusku naftu.

Cijena barela sirove nafte na londonskom tržištu porasla je 2,07 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 90,93 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,82 USD višoj cijeni, od 85,45 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su fokusirani na sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezinih saveznika, na kojem bi se trebalo razgovarati o proizvodnoj politici.

Čini se da se OPEC+ sprema da na sastanku u srijedu donese odluku o smanjenju proizvodnje za više od milion barela dnevno, prema izvorima iz naftnog kartela.

Neke članice mogle bi povrh toga i dobrovoljno na tržište da izbace manje barela, pa bi se snabdijevanje smanjilo najviše od početka pandemije koronavirusa.

Tržište već sada teško drži korak sa snažnom potražnjom, s obzirom na nedostatna ulaganja, upozoravaju analitičari i direktori energetskih kompanija.

“Očekujemo značajno smanjenje, koje ne samo da bi stanjilo fizičke fundamente, već bi tržištu istovremeno poslalo važan signal”, naveli su u bilješci iz Fitch Solutionsa.

Kuvajtski ministar za naftu rekao je da će OPEC+ donijeti odgovarajuću odluku koja će garantovati snabdijevanje energijom i uvažiti interese i proizvođača i potrošača.

“Uprkos svemu što se događa s ratom u Ukrajini, OPEC+ nikada nije bio jači i učiniće sve što je potrebno kako bi osigurao podršku cijenama na sadašnjem nivou”, rekao je Edward Moya iz OANDA-e.

Zabrinutost za snabdijevanje podstiče i izjava višeg zvaničnika američkog ministarstva finansija koji je poručio da će sankcije grupe G7 Rusiji biti sprovedene u tri etape. U prvoj fazi meta će biti nafta, u drugoj dizel, a u trećoj jeftiniji derivati.

Sankcije G7 i EU trebalo bi da stupe na snagu 5. decembra.

Vodeći trgovci naftom ustvrdili su u utorak na Argusovoj evropskoj konferenciji o sirovinama u Ženevi da ekonomske teškoće još nijesu značajno smanjile svjetsku potražnju za naftom.

