Cijene nafte porasle prema 86 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 86 USD zbog pojačanih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke bila je viša 51 cent nego na kraju trgovine u petak i iznosila je 85,85 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barel s rokom isporuke u aprilu poskupio je 62 centa na 81,66 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u maju, po 60 centi višoj cijeni, od 81,18 USD.

Potporu cijenama pružila je prošle sedmice agencija za energiju (IEA) podginutom procjenom rasta potražnje u ovoj godini, na 1,3 miliona barela dnevno. Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) očekuje još snažniji rast od 2,2 miliona barela dnevno.

Ulagače su uznemirili ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, koji su prošle sedmice, po Vandani Hari iz Vanda Insightsa, dodali cijeni barela premiju na rizik od dva do tri USD.

Premija je ostala na snazi i na početku sedmice budući da su napadi tokom vikenda učestali, dodala je Hari.

Analiza Reutersa pokazala je da su napadi u prvom tromjesečju blokirali oko sedam odsto ruskih rafinerijskih kapaciteta.

