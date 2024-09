Cijene nafte porasle prema 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak prema 74 USD, jer su vodeći proizvođači odlučili da odlože planirano povećanje snabdijevanja kako bi zaustavili klizanje tržišta, pod pritiskom zabrinutosti za potražnju i najave normalizacije libijskog izvoza.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 94 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 73,64 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 80 centi višoj cijeni, od 70,12 USD, prenosi Hina.

Trgovci s pažnjom prate poruke iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i grupe njihovih saveznika, kako bi procijenili hoće li reagovati na oštar pad cijena pod pritiskom naznaka posustajanja ekonomske aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini.

Početkom ljeta, grupa je odlučila da će od oktobra povećati snabdijevanje za 180 hiljada barela dnevno, ocijenivši da bi potražnja pred kraj godine trebalo da se oporavi. Trenutno smanjuju snabdijevanje za otprilike 5,86 miliona barela dnevno, što odgovara nekih 5,7 odsto globalne potražnje.

Još prošle sedmice grupa je najavila da će potvrditi odluku o povećanju snabdijevanja, ali pokolebao ih je pad cijena na tržištima pod pritiskom naznaka posustajanja kineske ekonomije i slabe potražnje u SAD-u i najave normalizacije libijskog izvoza.

U četvrtak je grupa prema navodima tri izvora odlučila da odloži planirano povećanje snabdijevanja u oktobru i novembru, budući da su se cijene nafte spustile na najniži nivo u devet mjeseci.

“Dogovor je postignut”, rekao je jedan od izvora u OPEC+.

Neki analitičari smatraju da bi tržište moglo da reaguje negativno i na odlaganje.

“Ako povećaju proizvodnju, tržište bi moglo bilježiti značajan višak u snabdijevanju od prvog tromjesečja naredne godine. Ako pak odlože povećanje, to bi se moglo protumačiti kao zakašnjelo priznanje OPEC-a da je potražnja za naftom slaba”, objasnili su u izvještaju analitičari britanske banke HSBC.

Podršku cijenama pružili su i podaci Udruženja američkih proizvođača (API), koji su pokazali da su zalihe prošle sedmice pale 7,43 miliona barela, višestruko više nego što su očekivali analitičari u Reutersovoj anketi.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 2,62 USD, na 73,67 USD.

