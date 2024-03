Cijene nafte porasle na 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima na 83 USD zbog znakova tješnjeg snabdjevanja i potvrde predsjednika američke centralne banke da će sniziti kamatne stope u ovoj godini, što će podstaći privredu i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,04 USD nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 83,08 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,4 USD višoj cijeni, od 79,55 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se u srijedu koncentrisali na tekst govora koji će predsjednik Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell održati tokom dana u Kongresu.

Powell se sprema reći Kongresu da u banci i dalje očekuju da će sniziti kamatne stope u drugoj polovini godine. Prije nego što ih snize, zvaničnici centralne banke samo žele biti “sigurniji” da će inflacija slabiti i u narednim mjesecima, stoji u tekstu Powellovog govora.

Fed će zato pažljivo proučiti izvještaj o zapošljavanju u februaru, koje će biti objavljeno krajem sedmice.

Naftna tržišta priželjkuju niže troškove zaduživanja koji povoljno utiču na privredu i na potražnju za naftom.

