Cijene nafte porasle iznad 88 USD

London Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 88 USD nakon što je Evropska unija (EU) uvela embargo na rusku naftu i zajedno sa članicama G7 odredila limit za njenu cijenu.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 2,53 USD nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 88,1 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,4 USD višoj cijeni, od 82,38 USD, prenosi Hina.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, potvrdili su u nedjelju odluku iz oktobra prema kojoj smanjuju proizvodnju dva miliona barela dnevno i pažnja se okrenula na embargo EU na rusku naftu.

Embargo na naftu koja se doprema brodovima stupio je na snagu u ponoć, a paralelno su članice G7, Australija i EU ograničile cijenu ruske nafte 60 USD, tvrdeći da žele Rusiji smanjiti prihod za finansiranje invazije u Ukrajini.

Mehanizam bi trebalo da funkcioniše kroz zabranu osiguravaocima i prevoznicima da pružaju usluge za rusku naftu.

Rusija je poručila da neće prodavati naftu zemljama koje ograniče njenu cijenu, što bi moglo značiti znatno smanjeno snabdjevanje tržišta.

Podršku cijenama pružilo je i ublažavanje mjera suzbijanja covida u Kini, koje su ove godine zakočile ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima. Politika nulte tolerancije prema covidu izazvala je proteklih dana proteste u nizu kineskih gradova.

“Gledano iz perspektive OPEC+, sigurno je teško izrađivati pouzdane prognoze, s obzirom na takvo okruženje i konstatne promjene situacije sa covidom u Kini, koja trenutno puno više obećava, gledano iz perspektive potražnje”, tumači Craig Erlam iz OANDA-e.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak pojeftinio 42 centa, na 83,97 USD.

