Cijene nafte porasle iznad 81 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 81 USD budući da su ulagače ohrabrili signali da bi američka centralna banka mogla promijeniti smjer monetarne politike, što bi podstaklo ekonomiju i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 75 centi i iznosila je 81,3 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 76,69 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se fokusirali na sjednicu američke centralne banke u očekivanju mogućih najava o spuštanju kamatnih stopa.

Predsjednik Feda Jerome Powell rekao je u srijedu na kraju sjednice da će ih početi snižavati u idućim mjesecima budući da inflacija slabi, a prognoze pokazuju kontinuirani rast privredne aktivnosti.

Izjava je ohrabrila ulagače koji od blažih troškova financiranja očekuju poticaj i za potražnju za naftom.

Optimizam su raspirili i kineski čelnici najavom novih mjera podrške ekonomiji koje bi trebalo da amortizuju posljedice krize na tržištu nekretnina nakon kolapsa građevinskog diva Evergranda.

Analitičari JPMorgana procjenjuju da će Kina i u ovoj godino biti najznačajniji podsticajni faktor za rast svjetske potražnje za naftom. Procjenjuju da će u Kini u ovoj godini porasti za 530 hiljada barela dnevno, nakon što je u prošloj skočila 1,2 miliona barela dnevno.

Ministri članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrdili su na redovnom sastanku važeću proizvodnu politiku. Grupa će u martu odlučiti hoće li ograničavati snabdijevanje i nakon prvog tromjesečj.

OPEC i njegovi saveznici na čelu s Rusijom trenutno smanjuju snabdijevanje 2,2 miliona barela dnevno, prema dogovoru iz novembra.

Organizacija je odvojeno objavila da je u srijedu cijena barela korpe nafte njenih članica bila nepromijenjena i iznosila je 82,99 USD.

