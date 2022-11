Cijene nafte pale treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, jer će usporavanje rasta globalne ekonomije i restriktivne mjere u Kini protiv koronavirusa oslabiti potražnju za energentima.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošle sedmice 4,6 odsto na 83,63 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 4,7 odsto na 76,28 USD, prenosi SEEbiz.

Pad cijena treću sedmicu zaredom najviše je posljedica zabrinutosti trgovaca zbog širenja koronavirusa u Kini, najvećem uvozniku nafte u svijetu.

U petak je Kina objavila podatke o novom rekordnom broju slučajeva zaraze koronavirusom, a neki gradovi nastavljaju da sprovode mjere kako bi obuzdali novi tal širenja, ograničavajući mobilnost.

Ograničenja počinju nagrizati potražnju za gorivima, koja je, kako se procjenjuje, manja oko milion barela dnevno od prosjeka, napisali su analitičari ANZ-a u osvrtu na situaciju na tržištu.

Očekuje se i dalje usporavanje rasta američke ekonomije, s obzirom da tamošnja centralna banka Fed zbog visoke inflacije najavljuje dalje povećanje kamatnih stopa.

Zbog visoke inflacije, i mnoge druge centralne banke u svijetu podižu kamate, a ekonomski rast se usporava.

Trgovci prate i razgovore predstavnika grupe G7 i EU o ograničenju cijena ruske nafte koja se doprema morem, na 65 do 70 USD po barelu.

Cilj je da se ograniče prihodi Moskve za finansiranje ruske invazije u Ukrajini i istovremeno izbjegnu poremećaji na globalnim tržištima nafte. Predloženi raspon uglavnom je u skladu sa cijenama koje plaćaju kupci u Aziji.

Cjenovni limit trebao bi da funkcioniše kroz zabranu prevoznicima i osiguravačima da posluju s ruskom naftom ako je njena cijena viša od utvrđenog iznosa. Mehanizam bi trebalo da bude aktiviran 5. decembra, kada na snagu stupa embargo EU-a na rusku naftu.

Očekuje se da će trgovanje do tada biti oprezno. Tim više što će Organizacija zemalja-izvoznica nafte i njeni partneri 4. decembra održati novi sastanak o proizvodnoj politici.

