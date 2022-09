Cijene nafte pale prema 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 93 USD budući da je među ulagačima ponovo prevagnula zabrinutost za potražnje zbog mjera suzbijanja koronavirusa u Kini i podizanja kamatnih stopa u eurozoni i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Cijena barela na londonskom tržištu nakon podneva bila je niža 2,67 USD i iznosila je 93,07 USD. Na američkom tržištu barelom se u elektroničkoj trgovini trgovalo po 26 centi nižoj cijeni nego u petak, od 86,61 USD.

Američka tržišta bila su u ponedjeljak zatvorena zbog Praznika rada.

Na početku sedmice cijene je poduprla odluka Organizacije zemalja-izvoznika nafte (OPEC) i njenih saveznika o blagom smanjenju proizvodnje u oktobru, za samo 100 hiljada barela dnevno.

“Odluka da se poništi septembarsko povećanje proizvodnje za 100 hiljada barela dnevno bila je više simbolična nego suštinski značajna”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

On je dodao da će trgovce natjerati da dvaput razmisle prije no što spuste cijene kao što su radili u posljednje vrijeme.

U utorak su se trgovci ponovo fokusirali na mjere suzbijanja koronavirusa u Kini i na očekivano podizanje kamatnih stopa u eurozoni i SAD-u koje bi moglo zaustaviti privredu i smanjiti potražnju za naftom.

Očekuje se da će ih Evropske centralne banke (ECB) značajno podići na sjednici u četvrtak. Američki Fed odlučivaće o kamatnim stopama 21. septembra.

“Tržište je saznalo vijesti iz OPEC+ i fokus se privremeno preusmjerio na ekonomske i inflatorne brige, s dva relevantna faktora, produženim zatvaranjima zbog koronavirusa u Kini i odluci ECB-a o kamatnim stopama u četvrtak”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Oni nesumnjivo potpiruju strah od slabe potražnje, dodao je Varga.

Zbog praznika u SAD-u Američki institut za naftu (API) i vlada objaviće sedmične izvještaje dan kasnije, danas ili sutra.

OPEC nije objavio koliko je u ponedjeljak koštao barel korpe nafte njegovih članica. U petak mu je cijena bila 99,22 USD.

