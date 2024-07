Cijene nafte pale prema 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 84 USD, jer je zabrinutost za kinesku potražnju prevagnula nad procjenama o tješnjem snabdijevanju u ljetnjem tromjesečju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 83 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 84,28 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 63 centa nižoj cijeni, od 82,19 USD.

Trgovci su ove sedmice tragali za signalima koji bi im pomogli u procjenama potražnje u Kini, vodećem svjetskom uvozniku, prenosi Hina.

Kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je u drugom tromjesečju 4,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, nagovještavajući posustajanje aktivnosti u poređenju s početkom godine, kada je uvećan 5,3 odsto. Tržište nekretnina ponovo se oštro smanjilo, a lična potrošnja oslabila.

Slabiji tempo rasta znači i skromniju potražnju za naftom, pa se pažnja tržišta okrenula sjednici kineske Komunističke partije u potrazi za najavama podsticaja. Zvaničnici su priznali da duga lista ekonomskih ciljeva sadrži “brojne složene protivurječnosti”, ali nijesu skicirali konkretne mjere koje bi podstakle aktivnost druge ekonomije svijeta.

“To je u petak zakočilo cijene robe, uz ostale faktore”, napisali su analitičari ANZ-a.

Barijera cijenama bio je i pad informacionih sistema širom svijeta zbog ažuriranja programa firme za kibernetičku sigurnost CrowdStrike, koji je “srušio” operativni sistem Windows.

Avio-prevoznici su obustavili letove, banke nijesu mogle da pružaju usluge plaćanja, a poremećena je i trgovina na nekim finansijskim tržištima.

Vodeći proizvođači smanjuju snabdijevanje kako bi podržali cijene i vjerovatno neće mijenjati proizvodnu politiku na skorašnjem sastanku, rekla su tri izvora za Reuters.

Analitičari zato očekuju tješnje snabdijevanje do kraja trećeg tromjesečja.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 87 centi, na 85,43 USD.

