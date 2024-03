Cijene nafte pale prema 82 USD

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 82 USD, jer su strahovanja da će američka centralna banka odložiti sniženje kamatnih stopa prevagnula nad nagovještajima jačanja kineske potražnje.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podna bila je niža 58 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 82,38 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 67 centi nižoj cijeni, od 78,46 USD.

Tržišta su se u ovoj sedmici fokusirala na američku centralnu banku Federalne rezerve (Fed) i njene signale o vremenskom okviru sniženja kamatnih stopa, prenosi Hrportfolio.

Trgovci se pripremaju za moguće odlaganje sniženja do druge polovine godine, radi podrške dolaru, prema Reutersovom istraživanju deviznih stratega.

Jaki dolar smanjuje potražnju za naftom, jer slabi kupovnu moć kupaca koji koriste druge valute.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, rekao je u srijedu da dalji napredak u suzbijanju inflacije nije zagarantovan, iako u banci i dalje očekuju da će sniziti kamatne stope do kraja godine.

Značajniji pad cijena nafte spriječio je neočekivano snažan rast kineskog izvoza u januaru i februaru, budući da nagovještava postupni oporavak globalne trgovine.

Trgovce je ohrabrio i rast kineskog uvoza nafte od 5,1 odsto, oslonjen na potražnju rafinerija koje su ‘pokrivale’ snažnu prodaju goriva tokom praznika kineske nove godine.

“Podaci iz kineske trgovinske bilanse pozitivan su znak za izglede potražnje na tržištima nafte”, rekla je nezavisna analitičarka Tina Teng, upozorivši ipak da je raspoloženje na tržištima prigušeno zbog pada dionica na Wall Streetu.

​Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica poskupio 38 centi na 82,68 USD.

