Cijene nafte pale prema 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak prema 82 USD, budući da su zabrinutost za kineski ekonomski rast i neizvjestan tempo sniženja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zasjenili odluku vodećih proizvođača o smanjivanju snabdijevanja do kraja juna.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 45 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 82,34 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 78,3 USD.

Trgovci su se u utorak fokusirali na kineske planove o ekonomskom rastu u ovoj godini. Peking je zacrtao stopu rasta od oko pet odsto, kao i u prošloj godini, a ulagači su uzalud tražili opsežne programe podsticaja, prenosi Hrportfolio.

Raspoloženje su prigušili i signali iz američke centralne banke da neće žuriti sa snižavanjem kamatnih stopa, s obzirom na “procvat” privrede i tržišta rada, prema riječima čelnika ogranka Federalnih rezervi (Fed) u Atlanti, Raphaela Bostica.

“Glavna prepreka dugotrajnijem rastu i cijeni od 90 USD je neizvjesnost koja okružuje smanjenje kamatnih stopa u SAD-u”, objasnio je Tamas Varga iz PVM-a, izdvojivši i zabrinutost zbog ciljane stope rasta kineske ekonomije.

Zabrinutost za potražnju u SAD-u i Kini zasjenila je najavu Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika da će smanjivati snabdijevanje za 2,2 miliona barela dnevno i u drugom tromjesečju. Važeći sporazum ističe krajem marta.

Analitičari procjenjuju da će najnoviji izvještaji iz SAD-a pokazati rast zaliha sirove nafte u prošloj sedmici za nekih 2,6 miliona barela. Zalihe benzina i destilata prema njihovim proračunima su se smanjile.

OPEC je odvojeno objavio da je u ponedjeljak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 73 centa na 83,38 USD.

