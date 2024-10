Cijene nafte pale na 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima na 76 USD budući da su snižene procjene svjetske i američke potražnje prevagnule nad nagađanjima o mogućem izraelskom napadu na iransku naftnu infrastrukturu.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 1,12 USD i iznosila je 76,06 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 64 centa nižoj cijeni, od 72,93 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta su proteklih dana katapultirali signali o mogućem izraelskom napadu na iransku naftnu infrastrukturu.

Iran je prije desetak dana ispalio gotovo 200 balističkih projektila na Izrael u odgovoru na izraelski napad na Bejrut u kojem su poginule stotine civila i grupa vojnih i političkih zvaničnika libanskog Hezbolaha i časnik iranske Revolucionarne garde.

Teheran je poručio da je njegov odgovor time završio, a Tel Aviv je najavio “posljedice”, uz poruku Vašingtona da će braniti Izrael.

Krajem prošle sedmice američki predsjednik Joe Biden rekao je da bi meta izraelskog napada mogla biti i iranska naftna postrojenja. Nekoliko sati kasnije stišao je nervozu na tržištima izjavom da bi, da je na mjestu Izraela, izabrao alternativu napadu na naftna postrojenja.

Analitičari su početkom tjedna zaključili da Izrael vjerovatno neće direktno napasti iransku naftnu infrastrukturu, a Tel Aviv je u međuvremenu poslao još vojnika u Libanon.

Američki predsjednik trebao bi tokom dana da razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, a tržišta su se u međuvremenu preusmjerila na potražnju.

Kina je početkom sedmice istakla da je “potpuno uvjerena” da će postići ciljanu stopu ekonomskog rasta u ovoj godini, a na tržištima su uzalud tragali za najavom opsežnijih fiskalnih podsticaja.

Ulagači strahuju da bi slabiji rast druge ekonomije svijeta mogao značiti i slabiju potražnju za energentima, a nervozu je pojačalo i američko Ministarstvo energetike sniženom procjenom rasta svjetske i domaće potražnje u narednoj godini zbog, kako su naveli, slabljenja ekonomske aktivnosti u Kini i Sjevernoj Americi.

Snižene procjene poklopile su se s rastom zaliha nafte u SAD-u prošle sedmice, za čak 11 miliona barela, prema izvorima koji se pozivaju na podatke udruženja proizvođača API.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pojeftinio 24 centa, na 78,26 USD.

