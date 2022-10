Cijene nafte pale ispod 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 93 USD, pod pritiskom sumornih izgleda za ekonomiju i jakog dolara, koji su potisnuli strah od nedovoljnog snadbijevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,42 USD i iznosila je 92,87 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,54 USD nižoj cijeni, od 87,81 USD.

U fokusu tržišta bila je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC), koja je u redovnom mjesečnom izvještaju snizila procjene rasta globalne potražnje za naftom u ovoj i narednoh godini, za 460 hiljada odnosno 360 hiljada barela dnevno, prenosi SEEbiz.

“Svjetska ekonomija ušla je u period pojačane neizvjesnosti i sve većih izazova, s obzirom na visoku inflaciju, postroženu politiku centralnih banaka vodećih ekonomija, visok nivo javnog duga u mnogim zemljama i probleme u nabavci”, saopštio je OPEC.

Snižena prognoza rasta potražnje objašnjava zašto su OPEC i njegovi saveznici odlučili da smanje proizvodnju od novembra za dva miliona barela dnevno, što je izazvalo oštre kritike Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Nakon te odluke OPEC+ američki predsjednik Joe Biden zaprijetio je “posljedicama” po odnose sa Saudijskom Arabijom.

Zabrinutost za ekonomiju podstakao je i Međunarodni monetarni fond (MMF), upozorivši da bi trećina svjetske ekonomije ove i naredne godine mogla bilježiti pad aktivnosti.

Barijera cijenama bio je i jaki dolar, koji je dostigao najvišu vrijednost prema japanskom jenu unazad 24 godine, zbog zabrinutosti koju je podstakla inflacije i brzog tempa podizanja kamatnih stopa u SAD-u.

Jači dolar poskupljuje naftu za kupce s drugim valutama i time smanjuje potražnju.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak pojeftinio 3,1 USD, na 96,03 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS