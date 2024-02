Cijene nafte pale ispod 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su ispod 83 USD pod pritiskom skoka zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i signala iz američke centralne banke da neće žuriti sa sniženjem kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 76 centi i iznosila je 82,89 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 83 centa nižoj cijeni, od 78,04 USD, prenosi SEEbiz.

Podršku cijenama pružile su procjene nekih analitičara da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici u martu produžiti sporazum o smanjivanju snabdijevanja, ali i stišana zabrinutost za kinesku potražnju.

Trgovci su se ponovo koncentrisali na signale iz američke centralne banke da bi mogli sniziti kamatne stope tek krajem proljeća, kasnije nego što se očekivalo.

Zvaničnica Fed-a, Michelle Bowman, saopštila je da neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa u prvom redu zbog kontinuiranog rizika inflacije. Trgovci strahuju da bi visoke stope u dužem periodu mogle zaustaviti ekonomski rast i prigušiti potražnju za naftom.

