Cijene nafte pale ispod 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištma ispod 83 USD, pritisnute nagovještajima obilne ponude i strahovima da će kontinuirano podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zakočiti ekonomiju i potražnju za tim energentom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 2,55 USD i iznosila je 82,59 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 2,33 USD nižoj cijeni, od 76,16 USD, prenosi Hina.

Tržište se na kraju sedmice fokusiralo na poruke iz američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), o podizanju kamatnih stopa.

Dva zvaničnika Fed-a upozorila su u četvrtak da banka mora još podići troškove zaduživanja da bi se inflacija spustila na željeni nivo.

Analitičari su njihove izjave protumačili kao najavu agresivnijeg podizanja kamatnih stopa, strahujući za ekonomiju i potražnju za naftom.

Barijeru cijenama predstavljali su i nagovještaji obilne ponude.

Ruski proizvođači procjenjuju da neće smanjivati izvoz, uprkos najavi Vlade o smanjivanju proizvodnje u martu, za 500 hiljada barela dnevno, prenio je u petak list Vedomosti, pozivajući se na izvore upućene u planove kompanija.

Ministar energetike Saudijske Arabije odvojeno je izjavio da će dogovor Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o smanjenju proizvodnje za dva miliona barela dnevno ostati na snazi do kraja godine, dodavši da je oprezan u prognozama kineske potražnje.

Podaci objavljeni sredinom sedmice pokazali su pak da su zalihe sirove nafte u SAD-u porasle u prošloj sedmici za čak 16,3 miliona barela, na 471,4 miliona barela, najvišu vrijednost od juna 2021. godine.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 81 cent na 83,76 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS