Cijene nafte pale

London, (MINA-BUSINESS) – Informacija Wall Street Journala o tome da Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju izlazak iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) u petak je uzburkala naftna tržišta.

Barel nafte zadržao se blizu nivoa od 84 USD nakon što je informacija iz prve rečenice demantovana, prenosi SEEbiz.

Cijene su snažno pale nakon objave izvještaja, koje je ubrzo demantovao direktno upućeni izvor, rekavši da je “daleko od istine”.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 71 cent u odnosu na zatvaranje trgovine u četvrtak i iznosila je 84,04 USD. Nakon objave WSJ-evog izvještaja bila se spustila na 83,18 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 57 centi nižoj cijeni, od 77,59 USD. WSJ-ov izvještaj bio ga je spustio na 76,64 USD.

