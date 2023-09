Cijene nafte iznad 92 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 92 USD budući da je najavljeno smanjenje snabdijevanja do kraja godine zasjenila zabrinutost zbog jačanja inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 40 centi nego u utorak i iznosila je 92,46 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio na američkom tržištu i njime se trgovalo po 89,25 USD, prenosi Hrportfolio.

Saudijska Arabija i Rusija planiraju da smanje snabdijevanje za ukupno 1,3 miliona barela dnevno do kraja godine. Podaci već signaliziraju tijesnu ponudu, pa se u utorak barelom s rokovima isporuke u oktobru trgovalo po 4,68 USD višoj cijeni nego onim s rokovima isporuke u martu.

Smanjeno snabdijevanje iz Saudijske Arabije i Rusije prouzrokovaće značajni deficit na tržištu u četvrtom tromjesečju, objavila je u srijedu Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Snizili su istovremeno prognozu rasta potražnje u četvrtom tromjesečju, za 600 hiljada barela dnevno, što analitičar Investeca Callum Macpherson smatra “značajnim prilagođavanjem”.

Značajniji rast cijena nafte zakočila je zabrinutost zbog ubrzanog rasta potrošačkih cijena u SAD-u u avgustu, za 0,6 odsto u odnosu na jul, prema izvještaju Ministarstva trgovine. Podsticaj inflaciji bio je skok cijena benzina, od 10,6 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Kada se isključe hrana i energija cijene su na mjesečnom nivou porasle 0,3 odsto.

Analitičari istovremeno očekuju da će Evropska centralna banka na sjednici u četvrtak ponovo podići kamatne stope, uprkos posustajanju ekonomije.

Slabiji ekonomski rast znači i slabiju potražnju za gorivom.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njenih članica poskupio 97 centi, na 94,09 USD.

