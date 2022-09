Cijene nafte iznad 91 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su u petak na međunarodnim tržištima 91 USD, budući da je mogući gubitak snabdijevanja iz Rusije ponovo potisnuo u drugi plan strahove da će povećanje kamatnih stopa i kineske mjera zaključavanja našteti potražnji.

Cijena barela nafte bila je nakon podna na londonskom tržištu viša za 2,29 USD i iznosila je 91,44 USD. U Njujorsku se barelom trgovalo po 2,45 USD višoj cijeni, od 85,99 USD.

Trgovci su se na kraju sedmice fokusirali na najave vodećih proizvođača da će smanjiti snabdijevanje, prenosi SEEbiz.

Ruski predsjednik, Vladimir Putin, zaprijetio je da će obustaviti izvoz nafte i gasa u Evropu ako Brisel ograniči cijene ruskih energenata, a Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici odlučili su da blago smanje snabdijevanje u oktobru.

“Narednih mjeseci Zapad će se morati nositi s rizikom gubitka snabdijevanja ruskim energentima i skoka cijena nafte”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

Najave smanjenog snabdijevanja potisnule su tako u drugi plan strahove da bi podizanje kamatnih stopa u eurozoni, za tri četvrtine procentnog poena, najviše otkada je Evropska centralna banka (ECB) preuzela kormilo monetarne politike, moglo zakočiti potražnju.

Trgovci su djelimično zanemarili i stroge epidemiološke mjere u Kini, koje smanjuju ekonomsku aktivnost i potkopavaju potražnju za naftom.

Grad Chengdu u četvrtak je produžio karantin za većinu svojih više od 21 milion stanovnika, a milionima građana u drugim dijelovima Kine rečeno je da nadolazećih praznika izbjegavaju putovanja.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 3,29 USD, na 92,67 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS