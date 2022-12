Cijene nafte iznad 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad nivoa od 87 USD, budući da su trgovci i dalje oprezni uoči pregovora velikih proizvođača o snabdijevanju i stupanja na snagu embarga Evropske unije (EU) na rusku naftu.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslije podna bila 37 centi viša i iznosila je 87,25 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 55 centi višoj cijeni, od 81,91 USD.

Krajem sedmice, trgovci su fokusirani na sastanak Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o proizvodnoj politici, prenosi SEEbiz.

Većina analitičara očekuje da će OPEC+ potvrditi odluku o smanjenju proizvodnje za dva miliona barela dnevno.

“Ovosedmični oporavak cijena doveo je barel u Londonu blizu 90 USD i mogao bi umanjiti apetit među rukovodstvom OPEC+ za daljim rezovima proizvodnje kako bi se podržale cijene”, objasnio je Stephen Brennock iz PVM-a.

Članice EU dogovorile su da ograniče cijenu ruske nafte na 60 USD po barelu, u skladu sa predlogom Grupe sedam najrazvijenijih zemalja (G7), saopštile su evropske diplomate agenciji dpa.

Zbog embarga EU, ruska proizvodnja bi početkom naredne godine mogla da se smanji za 500 hiljada do milion barela dnevno, kazala su dva izvora u velikim ruskim proizvođačima.

Odvojeno, OPEC je objavio da je barel naftne korpe njegovih članica u četvrtak porastao 1,26 USD na 84,39 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS