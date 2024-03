Cijene nafte iznad 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 83 USD, pod uticajem špekulacija da će vodeći proizvođači smanjivati snabdijevanje i u drugom tromjesečju, a možda i duže.

Na londonskom tržištu nakon podna je cijena barela s rokom isporuke u maju bila viša 1,43 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 83,34 USD. Ugovori s rokovima isporuke u aprilu istekli su u četvrtak i zaključili trgovinu sa cijenom od 83,62 USD.

Na američkom tržištu, barel je poskupio 1,54 USD i njime se trgovalo po 79,8 USD, prenosi Hrportfolio.

Među trgovcima je na kraju sedmice preovladalo uvjerenje da će Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici ograničavati snabdijevanje i u drugom tromjesečju. Odluka bi trebalo da bude donijeta naredne sedmice.

“Ograničavanjem snabdijevanja do kraja godine poslali bi snažnu poruku i to bi podiglo cijene. Budu li je pak ograničavali do kraja drugog tromjesečja, cijene se neće značajnije promijeniti, jer je mogućnost već uračunata u cijene”, objasnio je Carsten Fritsch iz Commerzbanka.

Istraživanje Reutersa pokazalo je da je OPEC u februaru crpio 26,42 miliona barela dnevno, što je samo 90 hiljada barela dnevno više nego u januaru.

Podršku cijenama pružila je i procjena trgovaca da Saudijska Arabija u aprilu neće značajnije mijenjati cijene nafte koju prodaje azijskim kupcima.

​OPEC je odvojeno objavio da se u četvrtak cijena barela korpe nafte njegovih članica nije značajnije promijenila i iznosila je 82,01 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS