Cijene nafte iznad 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima iznad 79 USD, jer je pojačano snabdijevanje iz Libije i Norveške zasjenilo geopolitičke napetosti i poremećaje u proizvodnji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 58 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 79,48 USD.

U Njujorku se barelom trgovalo po 45 centi nižoj cijeni, od 74,31 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta je uznemirilo zatvaranje terminala za gorivo ruskog Novoteka na Baltiku, zbog požara koji je izazvao ukrajinski dron. Problemi na terminalu nadovezali su se na smanjenu proizvodnju u SAD-u zbog ekstremno niskih temperatura.

Napetost se zaoštrila i na Bliskom istoku, gdje su američke i britanske snage u ponedjeljak ponovo napale položaje pokreta Ansar Allah u Jemenu.

U utorak, nervoza se stišala, nakon što su najnoviji podaci pokazali pojačano snabdijevanje iz Norveške i Libije, pa se pažnja ponovo preusmjerila na posustalu ekonomiju i potražnju.

Norveška proizvodnja nafte porasla je u decembru na 1,85 miliona barela dnevno, nadmašivši iz novembra i prognoze analitičara, prema podacima Norveške uprave za morske poslove (NOD).

U novembru je iznosila 1,81 milion barela dnevno.

Libija je u ponedjeljak obnovila proizvodnju na naftnom polju Sharara kapaciteta 300 hiljada barela dnevno, nakon okončanja protesta koji su zaustavili rad početkom mjeseca.

“Trgovci procjenjuju ekonomske izglede, kamatne stope, OPEC+ i rizik od prekida snabdijevanja zbog situacije u Crvenom moru. Situacija nam danas nije ništa jasnija nego što je bila prije nekoliko sedmica, ni za jedan od tih faktora”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 57 centi na 79,7 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS