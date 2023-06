Cijene nafte iznad 74 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 74 USD budući da je ulagače privukla povoljna prilika za kupovinu nakon pojeftinjenja na početku sedmice.

Na londonskom tržištu cijena barela nafte je porasla 2,28 USD na 74,12 USD, a na američkom 2,1 USD na 69,22 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je u ponedjeljak poljuljalo obilno snbdijevanje i zabrinutost za potražnju zbog slabih podataka iz Kine koji su podstakli centralnu banku da snizi kamatnu stopu na kratkoročne kredite.

Trgovci su u utorak odlučili da iskoriste niže cijene za pojačanu kupovinu, a dodatni im je podsticaj bilo i znatno slabljenje inflacije u SAD-u u maju, koje bi moglo ohrabriti centralnu banku da napravi pauzu u ciklusu podizanja kamatnih stopa, kao što je i najavljivala.

Stopa inflacije spustila se u maju na četiri odsto, sa 4,9 odsto u prethodnom mjesecu.

Pažnja se sada preusmjerava na Fedovu dvodnevnu sjednicu, a odluka o kamatnim stopama trebalo bi da bude objavljena u srijedu.

