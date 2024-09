Cijene nafte iznad 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak iznad 74 USD, jer trgovci pokušavaju da procijene hoće li kamatne stope u Sjedinejnim Američkim Državama (SAD) podstaći ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima i otkloniti naznake slabosti na tržištu rada.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 32 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 74,56 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 71,65 USD.

Trgovci su se na kraju sedmice fokusirali na snižene troškove zaduživanja u SAD-u, prenosi Hina.

Američka centralna banka snizila je kamatne stope pola procentnog poena, na 4,75 do pet odsto, i nagovijestila da bi ih do kraja godine mogla sniziti za još pola procentnog poena, uz poruku predsjednika Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella, da je borba protiv inflacije završena.

Smanjenje kamatnih stopa obično podstiče ekonomsku aktivnost i potražnju za energijom, ali neki analitičari smatraju da se Fed zapravo odlučio da ublažiti monetarnu politiku zbog naznaka slabosti na tržištu rada.

Zvaničnici centralne banke podigli su u izvještaju procjenu stope nezaposlenosti u ovoj godini sa četiri na 4,4 odsto, a procjenjuju da će se i na duži rok zadržati iznad četiri odsto. U julu je iznosila 4,3 odsto i bila je najviša od oktobra 2021. godine.

“Treba vremena da snižene kamatne stope podrže ekonomsku aktivnost i potražnju za naftom”, objasnio je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

I podaci iz Kine koče naftna tržišta.

Prerada u kineskim rafinerijama posustala je u avgustu peti mjesec zaredom, a usporili su i industrijska proizvodnja i promet u maloprodaji.

Podršku cijenama pružio je pak pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici od 1,6 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike.

Trgovce brine i snabdijevanje zbog eskalacije napetosti na Bliskom istoku, nakon eksplozija hilade pejdžera širom Libana u utorak u kojima je, prema trenutno raspoloživim podacima, poginulo 12 ljudi, a ranjeno ih je više od 2,7 hiljada. Smatra se da je napad izveo Izrael, ali Tel Aviv nije službeno preuzeo odgovornost.

U srijedu su eksplodirali i voki-tokiji, čime se broj poginulih popeo na ukupno 37, a broj ranjenih dostigao nekoliko hiljada.

Libanski Hezbolah objavio je u petak da je izveo nekoliko raketnih napada na mete u Izraelu. Nekoliko sati kasnije, izraelska vojska objavila je da je izvela “ciljani napad” na Bejrut, ne navodeći detalje.

Bliski istok proizvodi trećinu svjetske nafte.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 1,5 USD na 75,15 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS