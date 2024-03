Cijene nafte ispod 85 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 85 USD budući da su nagađanja da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla sniziti kamatne stope tek početkom ljeta prevagnula nad padom zaliha.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 55 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 84,83 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 1,39 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 56 centi višoj cijeni, od 80,7 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 1,54 USD.

Tržišta su u četvrtak ohrabrile prognoze Međunarodne agencije za energiju (IEA) koje signaliziraju tješnje snabdjevanje u ovoj godini.

Agencija procjenjuje da će globalna potražnja za naftom u prvom tromjesečju porasti 1,7 miliona barela dnevno, snažnije nego što su bili očekivali, zbog poboljšanih izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i pojačane potražnje za gorivom pod uticajem putovanja brodova dužom rutom oko Rta dobre nade.

Podigli su i procjenu rasta potražnje u cijeloj godini, 110 hiljada barela dnevno, na 1,3 miliona barela dnevno. To ujedno znači da će rast biti znatno sporiji nego u prošloj godini zbog posustajanja svjetske privrede. Prošle godine potražnja je, prema njihovim procjenama, porasla 2,3 miliona barela dnevno.

IEA-in izvještaj nadovezao se na neočekivani pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici budući da su rafinerije završile redovne radove na održavanju. Pale su i zalihe benzina, snažnije nego što se očekivalo, zahvaljujući talasu potražnje.

