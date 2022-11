Cijene nafte gotovo pale prema 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 87 USD, pritisnute zabrinutošću za potražnju u Kini zbog novog talasa zaraze koronavirusom i pogoršanim šansama za rast velikih ekonomija.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je niža 52 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 87,1 USD. Na američkom tržištu barelom s rokovima isporuke u decembru trgovalo se po 68 centi nižoj cijeni, od 79,4 USD, prensi SEEbiz.

Na kraju prošle sedmice raspoloženje je prigušila oslabljena potražnja u Kini zbog novog talasa koronavirusa i mogućnost ponovnog podizanja ključnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Zabrinutost za Kinu protegnula se i na početak ove sedmice.

Broj novih slučajeva korone zadržao se blizu visokih aprilskih nivoa odražavajući nova žarišta u svim regijama i velikim gradovima. Škole su u nekim četvrtima Pekinga u ponedjeljak prešle na online nastavu, nakon što su zvaničnici zatražili od stanovnika da ostanu kod kuće.

Guangzhou je odredio petodnevno zatvaranje najgušće naseljene četvrti. Trgovce zabrinjava i posustajanje ekonomskih aktivnosti u drugim velikim ekonomijama.

“Sklonost riziku slabi budući da svi ekonomski podaci iz velikih zemalja u posljednje vrijeme signaliziraju recesijski scenarij, posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu i eurozoni”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Prošlosedmične izjave iz američke centralne banke potpiruju bojazni i za rast najveće svjetske ekonomije, s obzirom na signale o daljem podizanju ključnih kamatnih stopa.

Procjene o podizanju kamatnih stopa u SAD-u podupire dolar, što poskupljuje naftu za kupce s drugim valutama i dodatno koči potražnju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak pojeftinio 2,87 USD na 87,65 USD.

