Cijene nafte dostigle najviše nivoe u pet mjeseci

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice su skočile više od četiri odsto, dostigavši najviše nivoe u pet mjeseci, što je uglavnom posljedica rasta napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je skočila 4,2 odsto na 91,17 USD, dok je na američkom porasla 4,5 odsto na 86,91 USD, prenosi SEEbiz.

Skok cijena nafte na najviše nivoe u pet mjeseci posljedica je rasta napetosti na Bliskom istoku.

Iran je poručio da će odgovoriti Izraelu na vazdušni napad na iranski konzulat u Damasku, glavnom gradu Sirije, u kojem je poginulo nekoliko visokih vojnih zvaničnika.

Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat, ali je zbog sigurnosti privremeno zatvorio 28 ambasada u svijetu.

“Tržište zna da će Iran vjerovatno odgovoriti, ali ne zna pojedinosti i to stvara veliku nelagodnost i nervozu”, rekao je Bjarne Schieldrop iz SEB-a.

Trgovce zabrinjavaju i napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica na rafinerije u Rusiji, koji su, kako je Reuters izračunao, možda blokirali oko 15 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i saveznici tog kartela, uključujući Rusiju, potvrdili su na prošlosedmičnom sastanku odluku o ograničavanju proizvodnje, tražeći od pojedinih zemalja strože pridržavanje dodijeljenih kvota.

“Stroži nadzor poštovanja kvota trebao bi da rezultira dodatnim smanjenjem proizvodnje u drugom tromjesečju”, napisali su analitičari ANZ-a u bilješci klijentima.

Procjene o slabijoj ponudi poklopile su se s znacima ubrzanja ekonomskog rasta u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi moglo dodatno ojačati potražnju.

