Cijene nafte blizu 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte nijesu se u srijedu značajnije mijenjale, balansirajući između zabrinutosti za potražnju koju pojačavaju učestale naznake recesije i strahovi da će Rusija obustaviti isporuke nafte i gasa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena na 92,85 dolara. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po cijeni od 86,97 USD, prenosi Hina.

Cijene su pale pod pritiskom novih naznaka globalne resecije, koja bi značila i slabiju potražnju za naftom.

Agencija za kreditne rejtinge Fitch objavila je u utorak da je obustava isporuka ruskog gasa gasovodom Sjeverni tok 1 povećala šanse za recesiju u eurozoni.

Sumorno raspoloženje podržavaju i signali da će Evropska centralna banka (ECB) sjutra na sjednici snažno podići kamatne stope u eurozoni, a krajem mjeseca trebalo bi da ih, ponovo, podigne i američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed).

Pogoršane izglede za potražnju najavljuju i slabi ekonomski podaci iz Kine u okruženju politike nulte tolerancije na kovid. Kineski uvoz sirove nafte pao je u avgustu 9,4 odsto na godišnjem nivou, prema carinskim podacima objavljenim u srijedu.

Silaznu putanju cijena preokrenuo je ruski predsjednik Vladimir Putin, zaprijetivši obustavom isporuka nafte i gasa ako zapadne zemlje ograniče cijene ruskih energetskih resursa.

Nekoliko sati kasnije, Evropska unija (EU) predložila je ograničenje cijena ruskog gasaa, povećavši rizik racionalnije potrošnje energenata ove zime u nekoliko najbogatijih zemalja svijeta.

Analitičari su i prije njegovog upozorenja očekivali tijesno snabdijevanje naftom u posljednjem ovogodišnjem tromjesečju.

Podršku cijenama pružila su i očekivanja da će najnoviji izvještaji iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pokazati pad zaliha nafte u prošloj sedmici. Zalihe sirove nafte smanjile su se za 733 hiljada barela, pokazalo je preliminarno istraživanje Reutersa.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno jeobjavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak pojeftinio 81 cent na 99,03 USD.

