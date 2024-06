Cijene nafte blizu 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak blizu 82 USD, balansirajući između znaka slabe potražnje za gorivom na početku ljetne sezone putovanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i signala vodećih proizvođača da bi mogli smanjivati snabdijevanje i naredne godine.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokom isporuke u julu bila je skoro nepromijenjena u odnosu na dan ranije i iznosila je 81,98 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u avgustu, čija je cijena porasla 37 centi na 82,25 USD, prenosi Hrportfolio.

Na američkom tržištu barel je poskupio 26 centi, na 78,17 USD.

Trgovce je u četvrtak zabrinuo rast zaliha benzina u SAD-u u prošloj sedmici, za dva miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike. Potražnja za benzinom bila je manja dva odsto nego prethodne sedmice, kliznuvši na 9,15 miliona barela.

Zalihe sirove nafte smanjile su se 4,2 miliona barela, odražavajući ubrzani tempo prerade, tumače analitičari.

“Prošli vikend i Dan sjećanja na pale američke vojnike označili su početak sezone ljetnih putovanja u SAD-u i prvi pokazatelji signaliziraju snažnu aktivnost vožnji i letova. Međutim, potrošnja goriva čini se prigušenija”, napisali su u bilješci analitičari Citija.

Pažnju se postepeno preusmjerava na sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika među nezavisnim proizvođačima. Grupa će se u nedjelju sastati online kako bi ponovo razmotrila proizvodnu politiku.

OPEC+ radi na složenom sporazumu koji bi im omogućio smanjivanje snabdijevanja i u idućoj godini, rekla su tri izvora u četvrtak.

Grupa bi mogla dogovoriti produženje sporazuma o smanjivanju snabdijevanja za 3,66 miliona barela dnevno, u cijelosti ili djelimično, i na narednu godinu. Dogovor o smanjivanju snabdijevanja za dodatnih 2,2 miliona barela dnevno bio bi pak, u cijelosti ili djelomično, produžen na treće, a možda i na četvrto tromjesečje ove godine.

Djelimično produženje sporazuma o snabdijevanju na iduću godinu vjerojatno bi, po riječima dva izvora, bilo vezano za uslove o proizvodnji pojedinih novih članica na kraju godine.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 1,41 USD, na 83,08 USD.

