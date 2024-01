Cijene nafte blizu 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima blizu 79 USD budući da trgovci mjere moguće poremećaje u snabdijevanju s Bliskog istoka i posustalu privredu koja pritišće globalnu naftnu potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 27 centi nego na zatvaranju trgovine prošle sedmice i iznosila je 78,83 USD. Na američkom tržištu barelom s rokovima isporuke u februaru trgovalo se po 35 centi višoj cijeni, od 73,76 USD, prenosi SEEbiz.

“Prigušeno otvaranje dovoljno govori o trenutnom raspoloženju na tržištu sirove nafte, uprkos aktuelnim geopolitičkim sukobima u Evropi i na Bliskom istoku”, rekao je Tony Sycamore iz IG-a .

Nema znakova predaha u izraelskoj ofanzivi u palestinskom Pojasu Gaze i u napadima jemenskog pokreta Ansar Allah na brodove povezane s Izraelom u Crvenom moru, uprkos vojnom odgovoru Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Ansar Allah traži obustavu izraelskih vojnih operacija i dostavu humanitarne pomoći Palestincima, a SAD i Britanija odgovaraju da napadima na ciljeve u Jemenu žele da zaštite plovidbu na ruti kojom prolazi do 15 odsto svjetske trgovine.

U takvim uslovima trgovci se pribojavaju širenja sukoba koji bi doveli u pitanje snabdijevanje s Bliskog istoka.

Neke analitičare više brine potražnja.

Proizvođači plasiraju na tržište više barela, a izgledi za ekonomski rast u Kini i Evropi u najboljem slučaju su mješoviti, objašnjava analitičar IG-a, ukazujući na očekivanja da će podaci koji će biti objavljeni ove sedmice pokazati značajno usporavanje rasta američke privrede.

“Ulagači žele da budu optimistični, ali su na oprezu zbog slabih podataka i opreznog narativa zvaničnika”, objasnio je Tamas Varga iz naftne brokerske kuće PVM.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i američka vlada uveliko se razlikuju u procjenama ovogodišnjeg rasta potražnje koje se kreću u rasponu od 1,24 do 2,25 miliona barela dnevno. Slažu se ipak da će u narednoj godini rast usporiti.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 88 centi, na 80,27 USD.

