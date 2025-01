Cijene nafte blizu 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu 77 USD budući da je oštra zima podstakla nagađanja o snažnijoj potražnji za lož uljem, nadovezavši se na zabrinutost za snabdijevanje zbog znaka mogućih novih američkih sankcija Rusiji.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 70 centi i iznosila je 76,86 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 69 centi višoj cijeni, od 74,01 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce je u srijedu zabrinuo snažan rast američkih zaliha goriva u prošloj sedmici, za čak 6,3 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike, budući da signalizira slabiju potražnju. Naglo su porasle i zalihe destilata, 6,1 milion barela.

Uteg cijenama bio je i jači dolar budući da je zakočio potražnju kupaca s drugim valutama.

U četvrtak su pažnju trgovaca ponovo privukle neočekivano niske temperature u SAD-u i Evropi, raspirivši nagađanja o snažnijoj potražnji za lož uljem.

U takvim će uslovima i potražnja za naftom biti snažna sve do kraja januara i po procjeni američke investicijske banke JPMorgan biće veća za 1,4 miliona barela dnevno nego prošle godine, budući da i kineska Lunarna nova godina ove godine pada krajem ovog mjeseca, uz očekivani talas putovanja.

Na londonskom su tržištu tako bareli s rokom isporuke u februaru znatno skuplji od onih s rokom isporuke za šest mjeseci, što signalizira da trgovce sve više brine poklapanje očekivane snažnije potražnje s mogućim manjim snabdijevanjem.

Snabdijevanje bi se moglo smanjiti budući da je kabinet američkog predsjednika na odlasku Joea Bidena signalizirao da bi mogao uvesti nove sankcije Rusiji. Početkom decembra uveli su već nove sankcije Iranu.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu poskupio 86 centi, na 76,93 USD.

