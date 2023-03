Cijene nafte blizu 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak blizu 77 USD, budući da je ulagače umirilo blaže podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i solidno tržište rada.

Ulagače je zabrinula i poruka Feda da bi problemi u bankama mogli biti teg ekonomskom rastu, prenosi Hrportfolio.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila nepromijenjena u odnosu na zatvaranje u srijedu i iznosila je 76,7 USD. Značajnijih promjena nije danas bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 70,94 USD.

Tržišta su odahnula nakon što je američka centralna banka podigla kamatne stope za četvrtinu procentnog boda, blaže nego na prethodnim sjednicama i naznačila da bi mogla napraviti pauzu u ciklusu zaoštravanja monetarne politike.

Predsjednik Feda Jerome Powell rekao je u srijedu da bi stres u bankarskom sektoru mogao izazvati kreditnu krizu sa “značajnim” implikacijama na ekonomiju po novim Fedovim prognozama još izrazitije usporiti u ovoj godini nego što se do sada očekivalo.

Najveća svjetska ekonomija bi trebalo da u periodu od četvrtog tromjesečja prošle godine do posljednjeg kvartala ove po medijanu prognoza članova Fedovog odbora za monetarnu politiku realno poraste 0,4 odsto, za 0,1 procentni bod slabije nego što su prognozirali u decembru.

U istom periodu do četvrtog tromjesečja iduće godine aktivnost bi trebalo da poraste 1,2 odsto, za 0,4 procentna boda slabije nego što su u Fedu prognozirali na kraju prošle godine.

Viši troškovi zaduživanja koče ekonomsku aktivnost, a time i potražnju za naftom, pa je blaže podizanje kamatnih stopa u SAD-u stišalo bojazni, a istovremeno je pritislo dolar, koji je skliznuo na najniži nivo prema korpi valuta u sedam sedmica.

Slabiji dolar ojačao je kupovnu moć kupaca nafte s drugim valutama, podupirući potražnju.

Ulagače je ohrabrio i podatak da se broj Amerikanaca koji su podnijeli zahtjev za isplatom naknade za nezaposlenost u prošloj sedmici spustio još dublje s istorijski niskog nivoa, signalizirajući da previranja na finansijskim tržištima još nijesu ostavila traga na ekonomiju.

Dobro raspoloženje podržala je i američka investiciona banka Goldman Sachs koja je objavila da potražnja Kine za svim kategorijama robe kontinuirano raste, pri čemu je potražnja za naftom premašila 16 miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je obavijestila da je u srijedu cijena barela korpe nafte njenih članica porasla 79 centi, na 74,75 USD.

