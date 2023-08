Cijene nafte blago pale drugu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte blago pale i prošle sedmice, druge zaredom jer rast najvećih svjetskih ekonomija usporava zbog čega slabi i potražnja za “crnim zlatom”.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice skliznula 0,4 odsto, na 84,48 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,8 odsto, na 79,83 USD.

Pad cijena drugu sedmicu zaredom posljedica je novih podataka koji pokazuju da rast najvećih svjetskih ekonomija usporava, prenosi Biznis.ba.

PMI indeksi proizvodne aktivnosti povećali su zabrinutost za potražnju. Japan je, naime, u avgustu izvijestio o smanjenju fabričke aktivnosti treći mjesec zaredom.

Poslovne aktivnosti u eurozoni takođe su pale više od očekivanog, posebno u Njemačkoj, a čini se i da će se aktivnosti u britanskoj privredi u tekućem tromjesečju smanjiti, pa mu prijeti recesija.

Poslovna aktivnost u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) se u avgustu približila tački stagnacije, s najnižim rastom nakon februara, a i kineska ekonomija raste sporije nego što se očekivalo.

“Slabiji zamah rasta u Kini primarni je uzrok pogoršanja globalnih proizvodnih aktivnosti. To opterećuje evropske zemlje, poput Njemačke, u kojima je rast i nadalje jako izložen kineskoj potražnji”, ističu analitičari BCA Researcha.

Iako rast zapadnih ekonomija usporava, centralne banke će vjerovatno zbog visoke inflacije još koji put povećati kamatne stope.

To je u petak potvrdio i predsjednik Feda Jerome Powell na tradicionalnom okupljanju centralnih bankara u američkom gradiću Jackson Holeu.

“Značajno smo zaoštrili monetarnu politiku u proteklih godinu. Iako se inflacija spustila sa svog vrhunca, što je dobrodošao napredak, ostala je i dalje previsoka. Spremni smo dodatno podići kamatne stope, ako to bude prikladno”, poručio je Powell.

Zahvaljujući tome, vrijednost dolara prema korpi valuta porasla je šestu sedmicu zaredom. A snažan dolar čini naftu skupljom za kupce u drugim valutama te tako smanjuje potražnju.

S druge strane, podršku cijenama pruža smanjenje ponude nafte na globalnom tržištu, napisali su u bilješci analitičari Morgan Stanleya. Oni očekuju da će ponuda sirove nafte padati u ostatku godine, ali za narednu godinu predviđaju i sporiju potražnju, što će rezultirati prekomjernom ponudom početkom naredne godine.

Zbog svega toga, cijene će se nafte, čini se, i dalje kretati u vrlo uskom rasponu, kažu analitičari.

U odnosu na početak godine, cijena barela na londonskom tržištu u minusu je oko 1,7 odsto, a na američkom oko 0,5 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS