Cijene nafte bez većih promjena

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na londonskom tržištu na oko 83 USD, u svjetlu rastuće zabrinutosti za potražnju i nastavka sukoba na Bliskom istoku.

Cijena barela na londonskom tržištu oslabila je 14 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 83,33 USD. Barel je na američkom tržištu prema ugovorima za isporuke u martu bio u neznatnom plusu na 79,26 USD, a za aprilske 13 centi jeftiniji i iznosio je 78,33 USD, prenosi SEEbiz.

Nervoza za potražnju pojačala se u petak kada su kreatori politike američke centralne banke naglasili potrebu za “strpljenjem” u vezi očekivanja smanjenja kamatnih stopa.

Tržišta takođe čekaju znake kineske potražnje nakon povratka s jednosedmičnog praznika lunarne nove godine, a Dan predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) će stišati trgovanje.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica porastao 1,27 USD na 82,63 USD.

