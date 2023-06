Cijena ponuđene imovine MA niža za milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Montenegro Airlinesa (MA) ponovo je, nakon ranije neuspjele prodaje, ponudila imovinu avio-kompanije, čija je ukupna cijena od prošlog pokušaja pala za milion EUR, sa 3,4 miliona na 2,34 miliona EUR.

Tako se sada pet aviona foker F100 nudi po početnim cijenama od 119 hiljada do 736,4 hiljade za najskuplji, koji je na ranijem oglasu premašivao milion EUR, piše Pobjeda.

Oglasom je predviđena mogućnost kupovine svakog aviona pojedinačno u stanju u kojem je trenutno i sa obimom prava koje MA ima na njima.

Ostala imovina može se kupovati jedino u cjelini. Tako je 41 vozilo, od kojih je većina putničkih, kombija i dostavnih, ponuđena po početnoj cijeni od 108,1 hiljadu EUR, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), što je skoro 80 hiljada manje nego prošli put.

Cijena četiri avio motora za ,,foker 100“ pala je 1,2 miliona EUR sa uračunatim PDV-om na 844 hiljade, dok se inventar i oprema službe keteringa nudi za 58,3 hiljade, računari za 6,1 hiljadu, a kancelarijski namještaj za 5,1 hiljadu, sve bez uračunatog PDV-a.

Oglas je otvoren za domaća i strana preduzeća i građane koji ponude mogu dostavljati do 18. jula, a koje će dan kasnije biti otvorene u Privrednom sudu. Pisane ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim kovertama sa naznačenim javnim pozivom i preciznim navodima na koji se dio imovine ponuda odnosi.

Svi učesnici javnog poziva moraju uplatiti deset odsto početne cijene u zavisnosti za koju imovinu su zainteresovani. Kompletna dokumentacija mora biti na crnogorskom jeziku, što važi i za ponuđače iz inostranstva koji moraju dostaviti prevod sudskog tumača.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila 2021. na zahtjev Uprave prihoda i carina, poslije 24 godine rada. Priznato je 33,8 miliona EUR potraživanja, od čega najviše zaposlenima 17,3 miliona.

Pred Privrednim sudom je u toku više parnica zbog osporenih potraživanja.

