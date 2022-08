Cijena nafte porasla nakon što je IEA povisila prognoze potražnje

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u četvrtak su porasle više od jedan odsto nakon što je Međunarodna agencija za energiju (IEA) povisila prognozu rasta potražnje za naftom ove godine, jer su brzorastuće cijene prirodnog gasa podstakle neke potrošače da pređu na naftu.

Cijena barela na londonskom tržištu ojačala je 1,29 USD, na 98,69 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,45 USD višoj cijeni, od 93,38 USD, prenosi Hina.

“Cijene prirodnog gasa i električne energije porasle su do novih nivoa, podstaknute prelaskom s gasa na naftu u nekim zemljama”, objavila je agencija u svom mjesečnom naftnom izvještaju u kojem je povećala svoje izglede potražnje u ovoj godini 380 hiljada barela nafte dnevno (bpd).

S druge strane, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) u četvrtak je snizila svoju prognozu rasta svjetske potražnje za naftom u ovoj godini zbog ekonomskog uticaja ruskog rata u Ukrajini, visoke inflacije i mjerama za suzbijanje širenja koronavirusa.

OPEC očekuje da će potražnja za naftom ove godine porasti 3,1 milion bpd, što je pad od 260 hiljada bpd u odnosu na prethodnu prognozu. Međutim, i dalje je njegova prognoza ukupne globalne potražnje za naftom u ovoj godini veća od IEA-ine.

Porast zaliha nafte u SAD-u prošle sedmice i ponovno pokretanje tokova sirove nafte na naftovodu Družba koji snabdjeva centralnu Evropu ograničili su dalji rast cijena.

Zalihe sirove nafte u SAD-u porasle su 5,5 miliona barela u protekloj sedmici, objavila je američka Uprava za energetske informacije, više od očekivanog povećanja od 73 hiljade barela.

U odvojenom je izvještaju OPEC objavio da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu koštao 101,29 USD, što znači da je porastao 37 centi u odnosu na prethodni dan trgovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS