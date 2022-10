Četiri regulatora planiraju da potroše 7,7 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Četiri regulatorne agencije – za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, tržište osiguranja, elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i elektronske medije, planirale su da za narednu godinu zbirno potroše 7,7 miliona EUR, dok će isto toliko iznositi i prihodi.

Vijesti pišu da se to navodi u predlozima njihovih finansijskih planova koji su ušli u skupštinsku proceduru zajedno sa planovima rada za narednu godinu.

Prema predlozima finansijskih planova, Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) će potrošiti 1,57 miliona, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) 3,93 miliona, Agencija za nadzor osiguranja (ANO) 1,13 miliona, a Agencija za elektronske medije (AEM) 1,09 miliona EUR.

REGAGEN je za sljedeću godinu planirala da prihoduje 1,57 miliona EUR, uglavnom od godišnjih naknada za korišćenje izdatih licenci i za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema. Rashodi poslovanja projektovani su na 1,44 miliona EUR, što je četiri odsto više nego prošle godine, dok se dodatnih 132 hiljade odnose na rezerve i amortizaciju.

Za pokriće troškova i naknada zarada, uključujući i doprinose na teret poslodavca, planirano je izdvajanje od 941 hiljadu EUR. Zarade se odnose na 42 zaposlena, od čega njih 19 radi u sektoru energetike u stručnoj službi, a 23 zaposlena (uključujući i pet mandatnih pozicija) predstavljaju “zajedničke resurse”.

EKIP projektuje 3,93 miliona prihoda. Njihovu strukturu čini naknade za poslove regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija i to od 1,73 miiona, dok se od naknada za korišćenje radio-frekvencija očekuje 1,49 miliona EUR, što je na prošlogodišnjem nivou.

Planirani rashodi ove agencije za narednu godinu iznose 3,93 miliona, uključujući rezervu, od čega će na bruto zarade zaposlenih i članova Savjeta otići 1,99 miliona EUR.

”Prosječno radno iskustvo zaposlenih u Agenciji je 20 godina, odnosno prosječno uvećanje neto zarade na osnovu radnog iskustva je 15,04 odsto. Planirane bruto zarade su manje 5,49 odsto od zarada iskazanih u finansijskom planu agencije za ovu godinu”, piše u predlogu izvještaja EKIP-a.

Dodatnih 114,8 hiljada EUR planirano je na rashode za službena putovanja, dok su rashodi za materijal i usluge 131 hiljada EUR.

ANO planira da ostvari 1,14 miliona EUR, prvenstveno po osnovu godišnje naknade za vršenje nadzora nad poslovanjem i licenciranjem kompanija na tržištu osiguranja.

U predlogu izvještaja se navodi da su prilikom planiranja tržišne premije za ovu godinu, koja predstavlja osnov za obračun prihoda u narednoj, uzete analize i projekcije po kojima bruto fakturisana premija ostvarena na tržištu osiguranja u prošloj godini iznosi 99,8 miiiona, dok je ona za prvih osam mjeseci ove godine 74,1 milion EUR.

Izdaci za bruto zarade zaposlenih planirani su u iznosu od 661,44 hiljade EUR, a rashodi za materijal i usluge 191,66 hiljada EUR.

Predlog finansijskog plana AEM-a za narednu godinu predviđa prihode od 1,09 miliona. Skoro dvije trećine ovih prihoda se odnose na naknade za pruženje AVM usluga na zahtjev, odnosno 710,33 hiljade EUR, dok ostali dio prihoda čine naknade za emitovanje.

Ukupni rashodi su 1,09 miliona EUR, od čega se polovina odnosi na zarade direktora i 26 zaposlenih.

