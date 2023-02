Česte izmjene poreske politike negativne za poslovni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Česte izmjene sistema oporezivanja i poreskih stopa unose nesigurnost, nepredvidivost i dodatne troškove, te destimulišu aktuelne i potencijalne investitore da ulažu u Crnu Goru, saopštili su iz Američke privredne komore (AmCham).

Iz AmCham su kazali da su danas uputili dopis premijeru Dritanu Abazoviću i ministru finansija Aleksandru Damjanoviću, povodom usvajanja Predloga izmjena i dopuna Zakona o akcizama na sjednici Vlade 10. februara.

„U dopisu ih pozivamo na sastanak kako bismo izrazili svoje nezadovoljstvo komunikacijom sa privatnim sektorom u vezi važnih zakonskih izmjena koje mogu imati dalekosežne efekte na poslovanje naših članica u Crnoj Gori i kako bismo zajednički razmotrili kako da se potencijalni negativni efekti ovih izmjena izbjegnu“, navodi se u saopštenju.

U AmCham vjeruju da je ovakav sastanak od izuzetne važnosti u cilju razmatranja preporuka za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora u Crnu Goru.

Oni su podsjetili da je AmCham prošle godine potpisao memorandume o saradnji sa Vladom i resornim ministarstvima za rad na programu Vladavina dijaloga, kao svojevrsnoj platformi za blagovremen i kontinuiran privatno-javni dijalog, čime se formalno podržala pravovremena uključenost poslovne zajednice u donošenje nove i/ili izmjene postojeće regulative od značaja za poslovni ambijent.

„Namjera Komore je da pomenuti program živi i u praksi i ima aktivnu primjenu. Međutim, ostvarenju ove namjere svakako ne doprinosi usvajanje seta izmjena važnih poreskih zakona bez ikakvih konsultacija sa poslovnom zajednicom“, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, mjere koje se uvode tokom godine, dodatno otežavaju kompanijama djelovanje, budući da su planovi poslovanja već odavno usvojeni.

U AmCham smatraju i da bilo koja mjera koja dovodi do poskupljenja proizvoda i usluga, te smanjenja kupovne moći stanovništva, kakva je povećanje akciza, neminovno dovodi do dodatnog pada potrošnje i povećanja sive ekonomije, a čiji udio je i dalje na visokom nivou u odnosu na evropske zemlje, te posljedično smanjenja poreskog obuhvata i, u krajnjem, budžetskih prihoda.

„Vlada i Ministarstvo finansija su u prethodnom periodu uložile ogromne napore kako bi suzbile sivu ekonomiju, što se prije svega odrazilo na povećanje budžetskih prihoda i stabilizaciju tržišta akciznih proizvoda. Vjerujemo da neopreznim i pretjeranim povećanjima dažbina na određene proizvode ovi efekti mogu biti umanjeni”, zaključili su iz AmCham.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS