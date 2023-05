Česi neće privatizovati Institut

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Češko-crnogorski konzorcijum Filibert i Vile Oliva obavijestio je tendersku komisiju da u ovom trenutku ne može da nastavi pregovore u vezi sa privatizacijom Instituta “Simo Milošević”, piše Dan.

Stoga će, tenderska komisija Vlade uskoro da konstatuje da su Česi odustali od privatizacije, potvrđeno je za podgorički list iz Vlade i iz konzorcijuma.

Oni su, kako je potvrđeno, u obavještenju naveli da se situacija u Institutu drastično promijenila u odnosu na 2019. godinu, kada su prvi put vodili pregovore oko kupovine akcija Vlade u tom preduzeću i kada je Vlada Duška Markovića, odnosno Savjet za privatizaciju, obustavila postupak privatizacije.

Istakli su da sadašnja Vlada nema potrebnu podršku, te da će uskoro biti održani parlamentarni izbori.

“Imajući u vidu ove činjenice, u ovom momentu ne možemo da potvrdimo naše interesovanje u nastavak pregovora i davanje dodatnog novca i ulaganje dodatnog napora. Ako se situacija stabilizuje nakon izbora i država i dalje bude zainteresovana da proda državni udio u Institutu, mi ćemo razmotriti našu odluku”, naveli su Česi između ostalog u pismu tenderskoj komisiji.

Vlada Dritana Abazovića je krajem prošle godine, nakon presude Upravnog suda, obnovila pregovore oko prodaje većinskog paketa akcija Filibertu i kompaniji Vile Oliva. Od januara do aprila tenderska komisija se sastajala sa predstavnicima konzorcijuma, ali nijesu uspjeli da se dogovore.

Česi su se 2019. godine gotovo sve dogovorili sa tadašnjom Vladom Duška Markovića, ali je Savjet za privatizaciju donio odluku da obustavi postupak privatizacije. Česi su se žalili Upravnom sudu i nakon tri godine dobili, pa su pregovori obnovljeni.

Ipak za tri godine se situacija drastično promijenila.

Česi su za akcije ponudili deset miliona EUR, plus 29 miliona investicija i preuzimanje oko sedam miliona duga. Sada je dug narastao na 33 miliona, a investicije bi koštale mnogo više, jer je građevinski materijal poskupio oko 35 odsto.

Sa sadašnjom Vladom su pregovarali oko preuzimanja dugova, tačnije tražili su da se Vlada izjasni koliko bi mogla preuzeti duga od 33 miliona. Vlada, međutim, nije htjela da preuzima nikakve dugove, što je bio jedan od glavnih razloga odustajanja ili glavni problem koji nijesu riješili.

Česi su, prema nezvaničnim informacijama, htjeli da preuzmu deset do 15 miliona duga, a ostatak Vlada, međutim, to se nije desilo.

Iz Vlade su Česima takođe kazali da privatizacijom Institut neće moći da stekne pravo vlasništva nad zemljištem oko Instituta.

Osim obaveza i vlasništva nad zemljištem, dodatni problem za ulazak Čeha su i dešavanja u Institutu, odnosno štrajkovi i protesti radnika, kolektivni ugovor kome nije prethodila sistematizacija radnih mjesta, veliki minus u poslovanju u prošloj godini.

Odbor direktora Instituta je na elektronskoj sjednici većinom glasova usvojio Nacrt novog kolektivnog ugovora, što je, kako je objasnio predsjednik tog tijela, Draško Rašković, uslov da se izbjegnu tužbe koje opterećuju poslovanje Instituta i dovode ga u česte blokade računa.

Račun Instituta je i dalje u blokadi, a radnici čekaju petu platu. Nacrt kolektivnog ugovora upućen je Vladi na razmatranje.

