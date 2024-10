CEFTA sporazumi omogućiće implementaciju Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište

Berlin, (MINA-BUSINESS) – CEFTA sporazumi su revolucionarno postignuće, koje će omogućiti uspješnu implementaciju Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište, ocijenjeno je na Samitu Berlinskog procesa.

Lideri Berlinskog procesa sa Zapadnog Balkana i pojedinih država članica Evropske unije (EU) okupili su se u Berlinu kako bi obilježili desetogodišnjicu Berlinskog procesa i razgovarali o ključnim inicijativama usmjerenim ka podsticanju ekonomske integracije, povezanosti i održivosti.

Vršiteljka dužnosti direktora Sekretarijata CEFTA-e, Danijela Gačević, prisustvovala je Samitu, čiji je domaćin bio njemački kancelar Olaf Šolc.

Ona se zahvalila Njemačkoj i ostalim učesnicima Berlinskog procesa na podršci u usvajanju CEFTA sporazuma.

„Svaki od ovih sporazuma donosi niz konkretnih koristi za naše građane i privredu, bez kojih slagalica Zajedničkog regionalnog tržišta nije kompletna. Ali ovo je tek početak. Lideri su jasno izrazili želju za još većim rezultatima, a CEFTA je odlučna da ih isporuči“, rekla je Gačević.

Nadovezujući se na napredak ostvaren u posljednje četiri godine, lideri Zapadnog Balkana usvojili su novi Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište za period od naredne do 2028. godine, koji postavlja pravac za unapređenje trgovine, mobilnosti i investicija u regionu, kao i za integraciju sa Jedinstvenim tržištem EU.

Novi četvorogodišnji plan podijeljen je u šest stubova, od kojih će CEFTA implementirati tri – slobodno kretanje robe, slobodno kretanje usluga i horizontalne mjere u trgovini.

Plan ima za cilj da otključa potencijal regiona povećanjem trgovine, investicija i otvaranjem vrata za ubrzanu integraciju u Jedinstveno tržište EU.

Pored trgovine i proširenja tržišta, na Samitu su razmatrani i hitni izazovi povezani sa Zelenom agendom i energetskom povezanošću.

