CEFTA ključni partner u procesu integracije regiona u Jedinstveno tržište EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – CEFTA se pokazala kao ključni partner u procesu integracije regiona u Jedinstveno tržište EU, saopštila je vršiteljka dužnosti direktorke Sekretarijata CEFTA, Danijela Gačević.

Ona je u panel diskusiji Korak naprijed – podrška regionalnoj integraciji i integraciji s EU u okviru konferencije na visokom nivou o regionalnoj ekonomskoj integraciji, koja je održana ove sedmice u Bečićima istakla ključnu ulogu CEFTA u unapređenju trgovinske saradnje, uklanjanju trgovinskih barijera i sprovođenju reformi koje usklađuju region sa standardima i prioritetima EU.

„Naši napori već donose opipljive koristi za preduzeća i građane širom Zapadnog Balkana, a današnje diskusije omogućile su da sagledamo postignuća i definišemo naredne korake”, rekla je Gačević.

Prema njenim riječima, njihov zajednički cilj je da grade region koji je ne samo međusobno povezan, već i usklađen s EU standardima i spreman da iskoristi mogućnosti Jedinstvenog tržišta.

Konferencija pod nazivom „Osnaži. Integriši. Rasti.“ okupila je visoke zvaničnike, predstavnike Evropske unije, poslovne lidere i regionalne eksperte kako bi razgovarali o napretku i izazovima u regionalnoj ekonomskoj saradnji, s fokusom na put regiona ka integraciji u Jedinstveno tržište EU.

Tokom konferencije razmatrane su ključne teme regionalne ekonomske saradnje kroz interaktivne sesije, uključujući implementaciju Novog plana rasta – diskusija o prioritetima i strategijama za usklađivanje Zapadnog Balkana sa EU standardima, unapređenje trgovinske integracije – predstavljanje reformi politika i uspješnih primjera koji ukazuju na napredak u olakšavanju trgovine, kao i isticanje regionalne saradnje – slavljenje postignuća u izgradnji konkurentnog i održivog Zajedničkog regionalnog tržišta.

Tokom događaja posebno su istaknuti nedavno usvojeni CEFTA sporazumi kao ključni koraci u jačanju Zajedničkog regionalnog tržišta.

Ovi sporazumi, koji obuhvataju oblasti e-trgovine, isporuke paketa, ukidanja geo-blokiranja, priznavanja AEO programa, upravljanja rizikom i rješavanja sporova, jasno demonstriraju posvećenost CEFTA ka otvaranju novih prilika za preduzeća i građane širom regiona.

„Naš posao još nije završen“, poručila je Gačević u završnom obraćanju.

Ona je rekla da potpuna integracija u EU zahtijeva kontinuiranu posvećenost i inovacije.

“CEFTA ostaje predana stvaranju ekonomskog okruženja u kojem preduzeća prosperiraju, građani imaju veće mogućnosti, a region jača svoje partnerstvo sa Evropskom unijom“, zaključila je Gačević.

