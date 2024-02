CEDIS ponovo izabrao najskupljeg ponuđača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tenderima za nabavku daljinskih brojila od 6. maja 2022. godine, čija je procijenjena vrijednosti 2,5 miliona i 6,3 miliona EUR, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je odlukama o izboru najpovoljnije ponude od 15. januara ove godine ponovo izabrao najskupljeg ponuđača.

Na oba tendera, koji su raspisani nakon što je Komisija za javne nabavke poništila prethodni tender jer je bio izabran najskuplji ponuđač, izabrana je firma Somborelektro Sombor, piše Pobjeda.

Kao neispravne su eliminisane ponude konzorcijuma Infinity ITSS and Energy Podgorica i Prointer ITSS Banja Luka, kao i konzorcijuma Enerdat – S i Mezona Danilovgrad.

Cijena je veća u odnosu na druga dva ponuđača u jednom tenderu oko 400 hiljada EUR, a u drugom više od milion.

List piše da je u toku žalbeni postupak, kao i da se na sajtu javnih nabavki može vidjeti da pobjednička firma prodaje brojila kompanije Vojina Lazarevića Meter&Control Beograd i njegove partnerske firem sa prethodnih tendera Mikroelektronike Banjaluka.

Lazarević je godinama važio za jednog od najvećih balkanskih trgovaca električnom energijom.

