CEDIS obilježio šest godina samostalnog poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) obilježio je šestu godišnjicu samostalnog poslovanja svečanošću na platou ispred Muzičkog centra.

Izvršni direktor kompanije, Vladimir Čađenović, kazao je da je prethodni period postavio ogroman izazov pred cijelo društvo koje se suočavalo sa brojnim preprekama i problemima.

“U trenucima kada je bilo najteže, među onima koji nijesu smjeli da stanu kako bi sistem mogao normalno da funkcioniše, bio je i CEDIS. Elektromonteri i svi zaposleni bili su na istom zadatku, a to je da svaki korisnik ima pouzdano napajanje električnom energijom. Radili smo svakodnevno posvećeno i odgovorno kako bi održali kontinuitet i kvalitet usluge. Zahvaljujući takvom radu ponovo smo pokazali da je CEDIS čvrst oslonac za sve građane”, rekao je Čađenović.

On je naveo da su pored teškoća koje su ih zadesile zbog navedenih okolnosti, ali i specifičnih uslova rada i ograničenja, našli jedini konstruktivan odgovor u uslovima nezapamćenih turbulencija na tržištu energenata, a to su intenzivne aktivnosti na terenu u pravcu suzbijanja neovlašćene potrošnje.

“Uštede su milionske, a rezultati rekordno dobri. Zahvaljujući dobroj organizaciji i zalaganju na terenu gubici u distributivnom sistemu su svedeni na istorijski minimum”, poručio je Čađenović.

On je naveo da su u kompaniji posebno ponosni na činjenicu da je CEDIS uspješno priveo kraju drugu godinu Projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže i u ovim vanrednim uslovima stvorio preduslove za njegov nastavak već na jesen.

CEDIS je u javnosti prepoznat kao društveno-odgovorna kompanija, koja ne samo da izdvaja značajna sredstva za pomoć zajednici u kojoj posluje, već nastoji da se pozicionira kao oslonac na koji može dugoročno da se računa.

Prioritet društveno-odgovornih aktivnosti CEDIS-a jeste crnogorsko zdravstvo.

“CEDIS je od 2017. godine, uključujući i ovogodišnje donacije, Kliničkom centru donirao preko 160 hiljada EUR. Okosnica društveno – odgovornih aktivnosti CEDIS-a jeste podrška i crnogoskim osnovnim, srednjim školama i fakultetima. A naša podrška sportu je podrška borbenom duhu, talentu, nacionalnom ponosu”, rekli su iz kompanije.

CEDIS čine zaposleni koji stručnošću i posvećenim radom svakodnevno kompaniji dodaju novu vrijednost pa je i ova svečanost, kao i prethodnih godina, bila posvećena najboljima među njima, kako bi se istakla i ostala zapamćena njihova dostignuća, elan, disciplina i požrtvovanost.

Za najboljeg radnika CEDIS-a ove godine izabran je elektromonter za kontrolu i održavanje mjernih mjesta 1, Dragan Pupavac, a za menadžera godine šef Službe održavanja Regiona 6, Branko Knežević.

Osim glavnih, dodijeljeno je i osam specijalnih nagrada Energija u srcu.

Pupavac je rekao da je velika čast što je pored toliko kvalitetnih i vrijednih ljudi u CEDIS-u on izabran za najboljeg među njima u prošloj godini.

“Želim da se zahvalim sojim nadređenima i kolegama na izvanrednoj saradnji i podršci bez koje ne bi bilo ni ove nagrade. Privilegija je raditi u takvom okruženju”, kazao je Pupavac.

