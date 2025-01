CBCG upozorila na lažne ponude kreditnih institucija bez licence CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) upozorila je da su se u javnosti pojavile lažne informacije i ponude, kojima se na osnovu navodnog ugovora o saradnji između Loan Link i CBCG omogućava davanje onlajn kredita u Crnoj Gori.

Iz CBCG su saopštili da Loan Linku nijesu izdali dozvolu za rad za bavljenje poslovima mikrokreditiranja.

Oni su podsjetili da je spisak svih licenciranih finansijskih institucija dostupan na internet stranici CBCG na linkovima:

https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/kontrolna-funkcija/bankarski-sistem/registar-banaka

https://www.cbcg.me/me/kljucne-funkcije/kontrolna-funkcija/pruzaoci-finansijskih-usluga

„Navedene institucije posjeduju licencu CBCG, posluju u skladu sa zakonima Crne Gore i podliježu redovnim kontrolama CBCG, čime se njihovim klijentima garantuje zaštita finansijskih sredstava i propisima utvrđenih prava“, kaže se u saopštenju.

